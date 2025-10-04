Alvarez demir gibi

Meksika Milli Takımı'nda sakatlandıktan sonra OGC Nice maçıyla sahalara dönen Edson Alvarez, 26 dakikalık sürede iyi bir performans sergiledi. Marco Asensio'nun yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu kısa süre sahada kalmasın rağmen havadan ve yerden girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanarak "ben buradayım" dedi.
