Efsaneye sürpriz

Fenerbahçe, 1959-60 sezonunda Nice ile Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Turu'nda karşılaşmıştı. O dönem F.Bahçe'nin kalesini koruyan Şükrü Ersoy, Nice maçına davet edildi. Başkan Sadettin Saran, efsaneye isminin yazılı olduğu forma ve fotoğraf hediye etti.
