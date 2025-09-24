Dinamo Zagreb-Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında moral bulmak istiyor.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanan Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanan Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En-Nesyri

FRED İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.

Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.

NENE 3 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.

ZAJC ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.

Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 oyuncu Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.