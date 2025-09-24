CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dinamo Zagreb-Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oluyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Hırvatistan'da oynanan maçta çıkış arıyor. Dinamo Zagreb-Fenerbahçe karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 21:54 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:13
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Avrupa arenasında moral bulmak istiyor.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanan Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanan Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı Tabii Spor ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

DINAMO ZAGREB-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Nene, En-Nesyri

FRED İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.

Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.

NENE 3 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.

ZAJC ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.

Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.

3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 oyuncu Dinamo Zagreb karşısında takımını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.

F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI
Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu
DİĞER
Genç yaşta şöhreti arkasında bırakıp sırra kadem basmıştı! Çarkıfelek'in efsane sunucusu Tarık Tarcan'ın yeni hayatına bakın...
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya geldi Macron ile görüştü
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu Rafa Silva coştu! Kartal Kayseri'de farka koştu 21:53
Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! Sadettin Saran maçı yerinden takip etti! 20:53
Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! Tedesco: Bu şekilde devam edemeyiz! 20:11
Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti Fırtına'nın F. Karagümrük mesaisi devam etti 19:58
Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! Sergen Yalçın'dan Devrim Şahin sözleri! 19:25
Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! Erzurumspor ile Keçiörengücü yenişemedi! 19:03
Daha Eski
G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! G.Saray'dan İlkin Aydın açıklaması! 18:50
PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! PAOK taraftarlarından İsrail’e protesto! 18:33
F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI F.Bahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI 18:26
Kayserispor-Beşiktaş | CANLI Kayserispor-Beşiktaş | CANLI 18:17
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 18:09
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:50