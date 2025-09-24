3 puan için geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dün düzenlenen basın toplantısında iddiasını ortaya koydu. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "Lig ile Avrupa çok farklı kulvarlar. Ligde son iki maçımızda istemediğimiz sonuçlar aldık. Kabul edemeyeceğim sonuçlar... Avrupa'da yeni bir sayfa açıyoruz ve bu ilk maçımızın deplasmanda olması bizim açımızdan biraz zor olacak.

KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Ancak tüm zorluklara rağmen biz buraya kazanmaya geldik. Avrupa'daki ilk maçımızdan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Üç puanla başlamak bizim için harika olur. Bunu başarabilecek bir takımım var. Oyuncularımın hepsi kaliteli. Bu seviyelerde maç oynamış çok oyuncum var. Dolayısıyla zorlukları aşacak isimlerden kurulu bir takımız. Üç puan için geldik. Bunu başarıp, İstanbul'a dönmek istiyoruz. Galibiyetle başlamak çok önemli."