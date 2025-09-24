CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 3 puan için geldik

3 puan için geldik

Domenico Tedesco, “Avrupa’daki ilk maçımızdan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz, buraya 3 puan için geldik” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3 puan için geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dün düzenlenen basın toplantısında iddiasını ortaya koydu. Kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizen İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "Lig ile Avrupa çok farklı kulvarlar. Ligde son iki maçımızda istemediğimiz sonuçlar aldık. Kabul edemeyeceğim sonuçlar... Avrupa'da yeni bir sayfa açıyoruz ve bu ilk maçımızın deplasmanda olması bizim açımızdan biraz zor olacak.

KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Ancak tüm zorluklara rağmen biz buraya kazanmaya geldik. Avrupa'daki ilk maçımızdan iyi bir skorla ayrılmak istiyoruz. Üç puanla başlamak bizim için harika olur. Bunu başarabilecek bir takımım var. Oyuncularımın hepsi kaliteli. Bu seviyelerde maç oynamış çok oyuncum var. Dolayısıyla zorlukları aşacak isimlerden kurulu bir takımız. Üç puan için geldik. Bunu başarıp, İstanbul'a dönmek istiyoruz. Galibiyetle başlamak çok önemli."

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar!
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
DİĞER
Yeşilçam’ın gizli yıldızıydı…‘Yadigar Ejder’ olarak tanınan Adnan Ayberk'in bilinmeyen hayatı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rafa Silva sol kanada Rafa Silva sol kanada 01:05
Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! Tedesco'dan Mourinho'ya yanıt! 00:47
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 00:47
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:47
Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! Arda Güler’den Mbappe’ye şahane asist! 00:47
6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:47
Daha Eski
BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! BM'den FIFA ve UEFA'ya İsrail çağrısı! 00:47
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde... 00:47
Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! Mourinho'lu Benfica 1 puana razı oldu! 00:47
Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... Flaş transfer itirafı! Mert Günok ve G.Saray... 00:47
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 00:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den Talisca kararı! Devre arasında... 00:47