Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

Portekizli çalıştırıcı, Benfica'nın yarın Rio Ave ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim sürecinin kendisini ilgilendirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden dolayı memnun musun diye sorarsanız, hayır, değilim. Orada geçirdiğim süre çok kısa oldu; yoğunluk, empati ve tutku azdı. Ama orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

"BENFICA İLE HİÇBİR TEMASIM OLMADI" Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde Benfica ile görüştüğü yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı: "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezonu tamamlamak istiyordum. Açıkçası kafamda Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyon'la da Benfica'yla da herhangi bir görüşmem olmadı."