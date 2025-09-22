CANLI SKOR ANA SAYFA
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç'un seçilememesine…

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'deki seçime dair açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun o açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 18:06
Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

Portekizli çalıştırıcı, Benfica'nın yarın Rio Ave ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim sürecinin kendisini ilgilendirmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Ali Koç'un yeniden seçilememesinden dolayı memnun musun diye sorarsanız, hayır, değilim. Orada geçirdiğim süre çok kısa oldu; yoğunluk, empati ve tutku azdı. Ama orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum."

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

"BENFICA İLE HİÇBİR TEMASIM OLMADI"

Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılış sürecinde Benfica ile görüştüğü yönündeki iddiaları da net bir dille yalanladı: "Yaz döneminde Benfica ile hiçbir temasım olmadı; ne başkanla ne de herhangi bir yöneticiyle. O dönemde Mario Branco, Benfica'da bile değildi. Fenerbahçe ile kontratım vardı ve sezonu tamamlamak istiyordum. Açıkçası kafamda Portekiz'e dönmek çok uzak bir ihtimaldi. Federasyon'la da Benfica'yla da herhangi bir görüşmem olmadı."

Jose Mourinho’dan Fenerbahçe seçimi açıklaması: Ali Koç’un seçilememesine…

"HİKÂYESİ OLMAYAN BİR HİKÂYE"

62 yaşındaki teknik adam, Mario Branco üzerinden kurulan bağlantılara da değindi: "Futbolda çok yakın arkadaşlıklar kurmam zor. Eğer bir yıl içinde arkadaş olduysak, demek ki karşı tarafta ciddi bir profesyonellik vardı. Branco'nun Benfica'ya gelmesiyle birlikte bizim temasımız zaten bitti. Benfica ile Fenerbahçe'nin eşleşme ihtimali yüzde 25'ti. Bundan sonrası için herhangi bir iletişim olmadı. Hikâyesi olmayan bir hikâyeyi uzatmanın anlamı yok. İnanmak isteyenlere teşekkür ederim."

