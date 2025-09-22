Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Mücadelenin erken dakikalarında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçen sarı kırmızılılar, skoru korumayı başaramadı ve ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmayı 5-1 kaybetti.