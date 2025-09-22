CANLI SKOR ANA SAYFA
Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Alman basını tarafından ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Haberde Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı sonrası Bundesliga ekibini arayarak teşekkür ettiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 11:57
Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının açılış maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, aldığı farklı mağlubiyet sonrası şoka uğradı.

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Mücadelenin erken dakikalarında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçen sarı kırmızılılar, skoru korumayı başaramadı ve ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmayı 5-1 kaybetti.

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Bu mağlubiyet dış basında da büyük yankı uyandırırken Alman basını tarafından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Süddeutsche Zeitung'dan derlediği habere göre eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mücadele sonrası Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ı aradı.

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Ali Koç'un Hellman'a "Teşekkürler, 5 kez teşekkürler!" dediği ileri sürüldü.

Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

Maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz geldiği iddia edilen telefon ile ilgili, "Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti. Bu skor onun için büyük bir memnuniyet yaratmıştı." ifadeleri yer aldı.

G.Saray'da Osimhen için sıcak gelişme!
