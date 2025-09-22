Ali Koç'tan Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının açılış maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, aldığı farklı mağlubiyet sonrası şoka uğradı. Mücadelenin erken dakikalarında Yunus Akgün'ün golü ile öne geçen sarı kırmızılılar, skoru korumayı başaramadı ve ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmayı 5-1 kaybetti. Bu mağlubiyet dış basında da büyük yankı uyandırırken Alman basını tarafından ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Süddeutsche Zeitung'dan derlediği habere göre eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç, mücadele sonrası Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ı aradı. Ali Koç'un Hellman'a "Teşekkürler, 5 kez teşekkürler!" dediği ileri sürüldü. Maçın bitiş düdüğü çalar çalmaz geldiği iddia edilen telefon ile ilgili, "Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti. Bu skor onun için büyük bir memnuniyet yaratmıştı." ifadeleri yer aldı.