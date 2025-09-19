Simone Inzaghi'den flaş Yusuf Akçiçek kararı! 1 maç izlemesi yetti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız yaz transfer dönemi hamleleri dikkat çekerken Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'e transferi gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı lacivertli kulüp, genç oyuncunun transferine karşılık Suudi ekibinin 22 milyon Euro ödeyeceğini duyurmuştu. Ayrıca Yusuf'un sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15'inin Kadıköy ekibine aktarılacağı açıklanmıştı.

Simone Inzaghi yönetiminde ilk maçına 16 Eylül günü Al-Duhail karşısında çıkan 19 yaşındaki stoper, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak son düdüğe kadar sahada kalmıştı. Ayrıca fileleri havalandırmayı başaran Yusuf'un golü VAR'dan çıkan ofsayt kararı ile iptal edilse de taraftarları ve İtalyan çalıştırıcıyı heyecanlandırmaya yetmişti.

Riyad temsilcisine yakın kaynaklar, Inzaghi'nin Yusuf'u izlemesinin ardından verdiği kararı açıkladı. fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre 52 yaşındaki çalıştırıcı, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin üçüncü haftasına Al-Ahli'ye karşı oynanacak maçın kadrosuna genç savunmacıyı yazma kararı aldı.

Takımda yaşanan sakatlıkların ardından forma şansı bulması beklenen Yusuf Akçiçek'in kendini kanıtlayarak ilk 11'in vazgeçilmez isimlerden biri olması bekleniyor.

