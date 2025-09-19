CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu. Fenerbahçe için kritik karar zamanı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 09:51 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 11:24
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Kongre, saat 10.30'da başlayacak.

OTURUMA BAŞKAN SEÇİLECEK

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilecek.

Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunacak. Daha sonra iki başkan adayı seçim öncesi son konuşmalarını genel kurulun önünde gerçekleştirecek. İlk gün söz almak isteyen üyeler de konuşma yapacak.MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

BAŞKAN PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

