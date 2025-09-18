CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk sözü

Şampiyonluk sözü

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, “Futbol seçimi tecrübe gerektiren bir unsur. Bu sene sonunda Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum” dedi

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 Eylül'deki olağanüstü seçimli kongre öncesi TRT Spor'a konuştu. Seçim sürecine geç başladıklarını aktaran Ali Koç, "Fenerbahçe'nin geleceğinin sigortası, teminatı biziz. 'Şampiyonluk sözü veririm, olamazsa bırakırım' diyen, altını nasıl doldurulur bilmediğimiz, diğer branşları ve projeleri bilmediğimiz yeni bir maceraya mı girilecek. Fenerbahçe için en hayırlısı olsun" dedi. Başkan Koç, "Başkanlık bambaşka bir sorumluluk. Bunun eğitimi yok. 7 senede geldiğimiz mesafe, ciddi bir tecrübe kazanılmış, Avrupa'da network'ü olan. Doğru yoldayız" diye konuştu.

EN BÜYÜK BORCUMUZ

Başkan Ali Koç, "Bu kadroyla herkes şampiyonluk sözü verir. Şampiyonluk sözü verilmeyle şampiyon olunuyor mu? Çektiğimiz eziyeti altın tepside başkasına vermemiz isteniyor. Futbolcu seçimi de tecrübe gerektiren bir unsur. En büyük borcumuz olan şampiyonluk borcumuzu ödemek için uygulamaya geçtik. Bu yıl sonunda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına canı gönülden inanıyor, sözünü veriyorum" yorumunu yaptı.

HAKAN'LA KONUŞTUM

Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu konusuna açıklık getirip, "Bana telefon ettiler. Hakan Çalhanoğlu müsait, sizin ihtiyacınız olan profil dediler. Galatasaray'ın olmadığını, Fenerbahçe'ye gelmesinin mümkün olduğunu söylediler. Ben de konuştum. Ama menajerinin tavrı hiç bize göre değildi. Nasıl basına sızdı bilmiyorum, benden sızmaz" dedi.

ŞAHSİ DESTEK SÜRMEZ

Seçimi kaybederse sponsorluk konusundan söz eden Başkan Ali Koç, "Şahsi desteğim devam etmez ama sponsorluk desteğimiz ve anlaşmalar var. Sürdüğü kadar devam edecekler" ifadelerini kullandı.

ÇOK GEÇ BAŞVURDU

Sadettin Saran'ın bahis şirketiyle alakalı konuya değinen Ali Koç: "Sadettin Bey, Spor Toto'ya çok geç başvurdu. Sadettin Bey'le görüştüm ve bakanlığı aradım, kararı seçimden önce verin dedim. Sadettin Bey seçildiği zaman iş TFF'ye kalacak. Kurallar uygulanmazsa FIFA devreye giriyor" görüşünü dile getirdi.

FB TV'YE ÇIKIYORLAR

Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran birlikte programa çıkacak. İki başkan adayı yarın FB TV'de ortak bir programa katılacak.

GARİP BİR TESADÜF

Jose Mourinho'nun Benfica'ya gitme durumunu yorumlayan Ali Koç, "Benfica ile anlaştığı haberlerini yeni duydum. Hayatın garip bir tesadüfü diyebilirim" diye vurguladı.

Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona son noktayı koydu! "Güven’in sağ kolu..."
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
