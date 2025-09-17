CANLI SKOR ANA SAYFA
Sadettin Saran lehine çekildi

Sadettin Saran lehine çekildi

Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine çekildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Sadettin Saran lehine çekildi

Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine çekildiğini açıkladı: "Yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesi yönünde yoğun bir talep vardır. Tek gayemiz Fenerbahçe'dir."

SEÇİM ZAMANINDA GÜZELDİR

Mevcut yönetimin belirlediği seçim tarihini eleştiren Kutlualp, "Seçim tarihi neden 20-21 Eylül olarak belirlendi? 13-14 Eylül tarihi, transfer döneminin bitiminin ertesi günü olarak hesaplanmış ve seçime avantajlı girmek istenmiş olabilir. Ancak bu durum Fenerbahçe'nin avantajına mı olacak? Ben önce buna bakardım. Seçim var diye popülist bir yaklaşımla Fenerbahçe'yi yönetemezsiniz. Seçimler güzeldir ama zamanında yapıldığı zaman güzeldir" dedi

SİZDEN DAHA BAŞARILIYIM

Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç'tan başarılı olduğunu söyledi: "Sayın başkan, Sadettin Bey'le teknik direktör konusu hakkında görüş alışverişi yaptığını söyledi. Ama onun maalesef böyle bir tarzı var. Diğer adayla görüşmem dedi. Ondan sonra da 'FB TV'ye çıkalım başkan adaylarıyla' dedi. Siz de adaysınız, ben de adayım. Sizin benden bir üstünlüğünüz yok, benim de sizden bir üstünlüğüm yok. Hatta geçmişe bakarsanız sizden de başarılıyım."

ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ

F.Bahçe Başkan adayı Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in kendisi lehine çekilmesinin ardından şunları söyledi: "Sayın Kutlualp, samimi duruş sergilemiş, hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizi destekleme kararı almıştır. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız. Kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şephesi olmasın."

