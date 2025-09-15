Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile son bulan teknik direktör gündemine ilişkin flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teklif götürdüğü isimlerden biri olduğu öğrenilen Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe, JoseMourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine DomenicoTedesco'yu getirdiğini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile 2 senelik sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekipteki kariyerine galibiyetle başladı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin DomenicoTedesco ile imzalamadan önce teklif götürdüğü isimlerden birinin de Flamengo Teknik DirektörüFilipeLuis olduğu öğrenilmişti.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
FilipeLuis, Brezilya Serie A'nın 23. haftasında Flamengo'nun, Juvetude'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğine dair flaş bir açıklama yaptı.
Brezilya basınından Bolavip, FilipeLuis'in açıklamalarını derlerken 40 yaşındaki teknik adamın şu ifadelere yer verdiği öğrenildi:
"Öncelikle, diğer kulüpler aradığında çok mutlu oluyorum. Çünkü yaptığımız işin ve her gün yaptıklarımızın farkına varılıyor. Ama şimdi zamanı değil.
Hedefimi biliyorum, hayatım ve kariyerim için ne istediğim konusunda çok nettim. Doğru zaman değildi. Açıkçası, bu oyunculara ve bu kulübe bağlılığım var ve buna sadık kalmak istiyorum"