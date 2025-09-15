CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile son bulan teknik direktör gündemine ilişkin flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teklif götürdüğü isimlerden biri olduğu öğrenilen Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 19:03
Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdiğini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler, Tedesco ile 2 senelik sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğünde çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek sarı-lacivertli ekipteki kariyerine galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Domenico Tedesco ile imzalamadan önce teklif götürdüğü isimlerden birinin de Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis olduğu öğrenilmişti.

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Filipe Luis, Brezilya Serie A'nın 23. haftasında Flamengo'nun, Juvetude'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğine dair flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

Brezilya basınından Bolavip, Filipe Luis'in açıklamalarını derlerken 40 yaşındaki teknik adamın şu ifadelere yer verdiği öğrenildi:

"Öncelikle, diğer kulüpler aradığında çok mutlu oluyorum. Çünkü yaptığımız işin ve her gün yaptıklarımızın farkına varılıyor. Ama şimdi zamanı değil.

Hedefimi biliyorum, hayatım ve kariyerim için ne istediğim konusunda çok nettim. Doğru zaman değildi. Açıkçası, bu oyunculara ve bu kulübe bağlılığım var ve buna sadık kalmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açıkladı! Filipe Luis'ten flaş sözler

İŞTE O HABER

SON DAKİKA
