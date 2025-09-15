CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Daha cesur olacağız

Daha cesur olacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iddialı konuştu: “Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli. Daha cesur oynayabilmek için maçlar kazanmalıyız.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Daha cesur olacağız

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Rakibin eksik kalmasının bazen zor olabildiğini belirten Tedesco, "Bir kişi fazla oynamak bazen sizin için daha zor olabilir, çünkü rakip daha çok geriye çekilir. Bizim için önemli olan daha hızlı oynamak, bunun için özgüvenimizin artması gerekli. Daha cesur oynayabilmek için maçlar kazanmalıyız. Her şey adım adım. Harika bir stadımız ve taraftarlarımız var. Galibiyete onların da payı var. Böylesine taraftar desteğini her yerde bulamıyorsunuz. Böylesine bir maçı ilk yarıda bitirmeliydik. Pozisyonları değerlendirsek, 2-3 atabilirdik. Bunları atamazsak acı çekmiş oluyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa...
