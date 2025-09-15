Fenerbahçe kasırgası

Yeni teknik direktörü Tedesco yönetiminde ilk maçına çıkan F.Bahçe ezeli rakibi Trabzonspor karşısında istediğini tek golle aldı. Ancak galibiyet kadar oyunu domine etmesiyle de dikkat çeken sarı-lacivertliler 90 dakikayı 29 şut, 538 isabetli pas ve rakip ceza alanında 53 topla buluşma ile tamamladı. Üstünlüğünü sayılarla sergileyen sarı-lacivertliler, 11'de faul gerekçesiyle Onuachu'nun golü VAR'dan iptal oldu. 20'de ise Okay VAR müdahalesi ile atıldı. Bu dakikadan sonra oyun tek tarafa dönerken, dakikalar 45'i gösterdiğinde En-Nesyri sahneye çıktı. Szymanski'nin içeri doldurduğu topu boş kaleye gönderen Faslı futbolcu bu sezonki üçüncü golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole yaklaşmasına karşın mücadelede 1-0 sona erdi. Böylece bir maç eksiği ve topladığı 10 puanla sarı-lacivertliler, averajla Trabzonspor'un önüne geçmeyi başardı.

10

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan F.Bahçe, iç sahada Trabzonspor'a karşı 10 yıl sonra gol yemeden kazanmayı başardı.