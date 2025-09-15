CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kasırgası

Fenerbahçe kasırgası

Sarı-lacivertliler 29 şut çektiği maçta Trabzon engelini aşarak ikinci sıraya kuruldu. 11. dakikada Onuachu’nun golü VAR’dan dönerken 20’de Okay direkt kırmızı kart gördü. İlk yarının son dakikasında En-Nesyri’nin golüyle zafere ulaşan F.Bahçe puanını 10’a yükseltti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe kasırgası

Yeni teknik direktörü Tedesco yönetiminde ilk maçına çıkan F.Bahçe ezeli rakibi Trabzonspor karşısında istediğini tek golle aldı. Ancak galibiyet kadar oyunu domine etmesiyle de dikkat çeken sarı-lacivertliler 90 dakikayı 29 şut, 538 isabetli pas ve rakip ceza alanında 53 topla buluşma ile tamamladı. Üstünlüğünü sayılarla sergileyen sarı-lacivertliler, 11'de faul gerekçesiyle Onuachu'nun golü VAR'dan iptal oldu. 20'de ise Okay VAR müdahalesi ile atıldı. Bu dakikadan sonra oyun tek tarafa dönerken, dakikalar 45'i gösterdiğinde En-Nesyri sahneye çıktı. Szymanski'nin içeri doldurduğu topu boş kaleye gönderen Faslı futbolcu bu sezonki üçüncü golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kalan dakikalarda iki takım da gole yaklaşmasına karşın mücadelede 1-0 sona erdi. Böylece bir maç eksiği ve topladığı 10 puanla sarı-lacivertliler, averajla Trabzonspor'un önüne geçmeyi başardı.

10

Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan F.Bahçe, iç sahada Trabzonspor'a karşı 10 yıl sonra gol yemeden kazanmayı başardı.

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa...
Teşekkürler 12 Dev Adam!
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de sular ısınacak!
CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Barış Alper etkisi
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! 00:47
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:43
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:37
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:37
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! 00:22
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! 00:21
Daha Eski
Teşekkürler 12 Dev Adam! Teşekkürler 12 Dev Adam! 00:13
Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik! 00:13
Alperen Şengün en iyi 5'te! Alperen Şengün en iyi 5'te! 00:13
Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri Onuachu'dan stat çıkışı Süper Lig sözleri 00:13
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa... Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki! İstifa... 00:13
Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi Hulusi Belgü: Net golümüz verilmedi 00:13