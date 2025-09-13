CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin başlama saatinde değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 12:34 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 12:42
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 finaliyle çakışmaması adına 19.00'a alındı.

Aynı kapsamda, aynı gün oynanacak Gaziantep FK - Kocaelispor mücadelesi de 19.00'da başlayacak.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."

F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
DİĞER
Mutluluğa “evet” dedi! Oyuncu Sevda Erginci ile Efe Saydut evlendi
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'in "en pahalısı" Osimhen Süper Lig'in "en pahalısı" Osimhen 12:17
Günün VAR hakemleri açıklandı! Günün VAR hakemleri açıklandı! 12:08
Brentford-Chelsea maçı detayları! Brentford-Chelsea maçı detayları! 12:00
West Ham United-Tottenham maçı detayları! West Ham United-Tottenham maçı detayları! 11:52
Metin Oktay kabri başında anıldı Metin Oktay kabri başında anıldı 11:52
Newcastle United-Wolverhampton maçı detayları! Newcastle United-Wolverhampton maçı detayları! 11:42
Daha Eski
Fırtına Tekke ile ilk peşinde Fırtına Tekke ile ilk peşinde 11:37
Everton-Aston Villa maçı detayları! Everton-Aston Villa maçı detayları! 11:36
Bournemouth-Brighton maçı detayları! Bournemouth-Brighton maçı detayları! 11:30
Arsenal-Nottingham Forest maçı detayları! Arsenal-Nottingham Forest maçı detayları! 11:22
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07