Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin saati değişti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Pazar günü Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşma, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın Almanya ile oynayacağı EuroBasket 2025 finaliyle çakışmaması adına 19.00'a alındı.

Aynı kapsamda, aynı gün oynanacak Gaziantep FK - Kocaelispor mücadelesi de 19.00'da başlayacak.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."