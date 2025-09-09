Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcının yardımcılığını ise Gökhan Gönül'ün üstleneceği açıklandı. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde...

'YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ DOMENİCO TEDESCO'

'Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü'