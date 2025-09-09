Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi. Sarı lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşme üzerine el sıkışan Tedesco, İstanbul'a geldi. İtalyan çalıştırıcı, yardımcılığını yapacak olan Gökhan Gönül ve teknik ekibi için düzenlenecek olan imza töreni ile ilgili kulüp tarafından yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

🟡🔵 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. pic.twitter.com/6sy9Xq7RcJ — A Spor (@aspor) September 9, 2025