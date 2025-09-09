CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'da!

Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 21:18 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 21:34
Domenico Tedesco Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco getirildi. Sarı lacivertli kulüp ile 2 yıllık sözleşme üzerine el sıkışan Tedesco, İstanbul'a geldi. İtalyan çalıştırıcı, yardımcılığını yapacak olan Gökhan Gönül ve teknik ekibi için düzenlenecek olan imza töreni ile ilgili kulüp tarafından yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

