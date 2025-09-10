HaberlerFutbol Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları
DOMENICO TEDESCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Domenico Tedesco, 12 Eylül 1985 yılında İtalya'nın Rossano bölgesinde dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 39 yaşındaki Tedesco, aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.
DOMENICO TEDESCO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Almanya'da endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan Domenico Tedesco, inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Ardından teknik direktörlük eğitimini de tamamlayan Tedesco kariyeri boyunca birden fazla takımda görev yaptı. Peki, Demonico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?
Çalıştırdığı takımlarda disiplinli yaklaşımı, oyun planındaki esnekliği ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Domenico Tedesco'nun diziliş geçmişi şöyle:
4-2-3-1 3-4-1-2 4-3-3 3-5-2 3-4-3 4-4-2
DOMENICO TEDESCO BAŞARILARI
Domenico Tedesco başarıları arasında tek bir kupa yer alıyor. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımların form grafiğini yukarıya doğru çıkartan Tedesco, 2021-2022 sezonunda RB Leipzig ile Almanya Kupası'nı kazandı.