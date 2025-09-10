CANLI SKOR ANA SAYFA
Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

Modern futbol anlayışı ile kısa süre içerisinde önemli başarılara imza atan Domenico Tedesco, futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir kariyere sahip olan teknik direktör hakkında, "Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?" gibi sorular araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 09:20
Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

Modern futbolun yenilikçi isimleri arasında öne çıkan Domenico Tedesco, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla gündemdeki yerini koruyor. Kariyerine hızlı bir giriş yapan başarılı teknik adam, kısa sürede futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Futbolseverler tarafından sıkça araştırılan Tedesco hakkında, "Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?" soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

DOMENICO TEDESCO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Domenico Tedesco, 12 Eylül 1985 yılında İtalya'nın Rossano bölgesinde dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 39 yaşındaki Tedesco, aktif olarak teknik direktörlük yapıyor.

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

DOMENICO TEDESCO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Almanya'da endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan Domenico Tedesco, inovasyon yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. Ardından teknik direktörlük eğitimini de tamamlayan Tedesco kariyeri boyunca birden fazla takımda görev yaptı. Peki, Demonico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

2017 Erzgebirge Aue
2017-2019 Schalke 04
2019-2021 Spartak Moskova
2021-2022 RB Leipzig
2023-2025 Belçika
2025 Fenerbahçe

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

DOMENICO TEDESCO PUAN ORTALAMASI KAÇ?

Almanya'nın önemli takımlarında teknik direktörlük görevi yapan Domenico Tedesco, son olarak Belçika Milli Takımı'nın başında 24 maça çıktı. Domenico Tedesco'nun puan ortalası ise şu şekilde:

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

-Erzgebirge Aue (11 maç / 1.82 MBPO)
-Schalke 04 (75 maç / 1.57 MBPO)
-Spartak Moskova (54 maç / 1.69 MBPO)
-RB Leipzig (38 maç / 1.87 MBPO)
-Belçika Milli Takımı (24 maç / 1.75 MBPO)

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

DOMENICO TEDESCO DİZİLİŞ GEÇMİŞİ

Çalıştırdığı takımlarda disiplinli yaklaşımı, oyun planındaki esnekliği ve modern futbol anlayışıyla öne çıkan Domenico Tedesco'nun diziliş geçmişi şöyle:

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

4-2-3-1
3-4-1-2
4-3-3
3-5-2
3-4-3
4-4-2

Domenico Tedesco kimdir, kaç yaşında ve nereli? Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç? Kariyeri ve başarıları

DOMENICO TEDESCO BAŞARILARI

Domenico Tedesco başarıları arasında tek bir kupa yer alıyor. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımların form grafiğini yukarıya doğru çıkartan Tedesco, 2021-2022 sezonunda RB Leipzig ile Almanya Kupası'nı kazandı.

