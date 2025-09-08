CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında en güçlü isimlerden biri Domenico Tedesco'ydu. Alman basınında sarı lacivertlilerin listesindeki çalıştırıcıya Ada'dan o ekibin talip olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 21:25
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Benfica mağlubiyetinin ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra teknik direktör arayışına başlayan sarı-lacivertlilerde liste şekillenmeye başlamıştı. Edin Terzic ve yerli opsiyon olarak İsmail Kartal'ın dışında listede yer alan Domenico Tedesco'ya farklı bir talip çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırabilir. İngiliz basınında Forest'ın Jose Mourinho'yla ilgilendiği haberleri de mevcuttu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Alman basınından BILD'in haberine göre İngiliz ekibi, Espirito Santo ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine geçmek için de en önemli adaylardan biri.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Fenerbahçe'nin listesindeki Tedesco, Belçika Milli Takımıyla 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyip, EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkarmıştı.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
