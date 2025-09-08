Fenerbahçe'de Domenico Tedesco gelişmesi! Ada'dan rakip çıktı

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında en güçlü isimlerden biri Domenico Tedesco'ydu. Alman basınında sarı lacivertlilerin listesindeki çalıştırıcıya Ada'dan o ekibin talip olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Benfica mağlubiyetinin ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.
Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra teknik direktör arayışına başlayan sarı-lacivertlilerde liste şekillenmeye başlamıştı. Edin Terzic ve yerli opsiyon olarak İsmail Kartal'ın dışında listede yer alan Domenico Tedesco'ya farklı bir talip çıktığı belirtildi.
Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırabilir. İngiliz basınında Forest'ın Jose Mourinho'yla ilgilendiği haberleri de mevcuttu.
