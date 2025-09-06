Adaylar netleşti

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kısa sürede belli olacak. Jose Mourinho sonrası yerli ve yabancı hocalar arasında çalışmalar yapan sarı-lacivertli yönetim, adayları netleştirdi.

Yerli hoca konusunda İsmail Kartal'ın ismi ön planda duruyor. Birçok yönetici Kartal'ın geri gelmesini istiyor. Futbol Direktörü Devin Özek ise yabancı teknik adam seçeneğinin daha doğru olacağına inanıyor. Eğer tercih yerli hocadan yana olursa İsmail Kartal'la görüşmelerin hız kazanacağı kaydediliyor.

TEDESCO'DAN ÖZEL SUNUM

Yabancı teknik direktör adayları arasında İtalyan asıllı Alman hoca Domenico Tedesco, Yunan asıllı Avustralıyalı Ange Postecoglou ve İtalya'nın ünlü çalıştırıcılarından Luciano Spalletti isimleri dikkat çekiyor. Tüm yabancı hocalarla temas kurulduğu ancak Postecoglou ve Spalletti'nin şu aşamada mesafeli durduğu ifade edildi. Son olarak Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Domenico Tedesco'nun ise bir detaylı bir sunum hazırlayarak Fenerbahçe'de çalışmaya çok istekli olduğu dile getirildi.

TEDESCO'DAN 4-2-3-1 PLANI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Domenico Tedesco, hazırladığı sunumda özellikle formasyon konusuna değindi.

Tedesco'nun F.Bahçe'nin kadro yapısına uygun olarak 4-2-3-1 formasyonunu kullanacağı bildirildi.

40 yaşındaki teknik direktörün, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağına inandığı dile getirildi.

SPALETTI KARAR VERECEK

Teknik direktör adayları arasında yer alan Luciano Spalletti, karar vermek için süre talep etti. İtalyan teknik adamın ilk etapta 2026'ya kadar ailesiyle zaman geçirmek istediği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'den gelen teklif ve kulüpten sunulan projeden etkilenen Spalletti'nin düşüneceği kaydedildi.

KOCAMAN DA LİSTEDE VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman da yer alıyor. Ancak Aykut Kocaman ile henüz temasa geçilmedi.

Deneyimli çalıştırıcının, sarı-lacivertli kulüpten herhangi bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğu dile getirildi.

POSTECOGLOU BEKLEMEDE

Kanarya'da hoca adaylarından Ange Postecoglou, Avrupa'nın beş büyük liginden teklif bekliyor. Fenerbahçe ile temasa geçen tecrübeli çalıştırıcının Avrupa'nın beş büyük ligini ön plana aldığı vurgulandı.