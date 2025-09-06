CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Adaylar netleşti

Adaylar netleşti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kısa sürede belli olacak. Jose Mourinho sonrası yerli ve yabancı hocalar arasında çalışmalar yapan sarı-lacivertli yönetim, adayları netleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adaylar netleşti

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kısa sürede belli olacak. Jose Mourinho sonrası yerli ve yabancı hocalar arasında çalışmalar yapan sarı-lacivertli yönetim, adayları netleştirdi.

Yerli hoca konusunda İsmail Kartal'ın ismi ön planda duruyor. Birçok yönetici Kartal'ın geri gelmesini istiyor. Futbol Direktörü Devin Özek ise yabancı teknik adam seçeneğinin daha doğru olacağına inanıyor. Eğer tercih yerli hocadan yana olursa İsmail Kartal'la görüşmelerin hız kazanacağı kaydediliyor.

TEDESCO'DAN ÖZEL SUNUM

Yabancı teknik direktör adayları arasında İtalyan asıllı Alman hoca Domenico Tedesco, Yunan asıllı Avustralıyalı Ange Postecoglou ve İtalya'nın ünlü çalıştırıcılarından Luciano Spalletti isimleri dikkat çekiyor. Tüm yabancı hocalarla temas kurulduğu ancak Postecoglou ve Spalletti'nin şu aşamada mesafeli durduğu ifade edildi. Son olarak Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Domenico Tedesco'nun ise bir detaylı bir sunum hazırlayarak Fenerbahçe'de çalışmaya çok istekli olduğu dile getirildi.

TEDESCO'DAN 4-2-3-1 PLANI

Sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan Domenico Tedesco, hazırladığı sunumda özellikle formasyon konusuna değindi.

Tedesco'nun F.Bahçe'nin kadro yapısına uygun olarak 4-2-3-1 formasyonunu kullanacağı bildirildi.

40 yaşındaki teknik direktörün, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayacağına inandığı dile getirildi.

SPALETTI KARAR VERECEK

Teknik direktör adayları arasında yer alan Luciano Spalletti, karar vermek için süre talep etti. İtalyan teknik adamın ilk etapta 2026'ya kadar ailesiyle zaman geçirmek istediği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'den gelen teklif ve kulüpten sunulan projeden etkilenen Spalletti'nin düşüneceği kaydedildi.

KOCAMAN DA LİSTEDE VAR

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman da yer alıyor. Ancak Aykut Kocaman ile henüz temasa geçilmedi.

Deneyimli çalıştırıcının, sarı-lacivertli kulüpten herhangi bir teklif gelmesi halinde görüşmeye hazır olduğu dile getirildi.

POSTECOGLOU BEKLEMEDE

Kanarya'da hoca adaylarından Ange Postecoglou, Avrupa'nın beş büyük liginden teklif bekliyor. Fenerbahçe ile temasa geçen tecrübeli çalıştırıcının Avrupa'nın beş büyük ligini ön plana aldığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Zidane ile anlaşma tamam!
Hakan'dan Inter'e büyük rest! G.Saray için...
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
F.Bahçe'de Kostic sürprizi!
G.Saray'a 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:54
Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti Fırtına o ismin sözleşmesini feshetti 01:47
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
Yine Suarez yine olay Yine Suarez yine olay 00:48
F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! F.Bahçe'den Beşiktaş'a çok konuşulacak transfer! 00:29
Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Mimovic için transferde sürpriz gelişme! 00:29
Daha Eski
F.Bahçe'ye Spalletti şoku! F.Bahçe'ye Spalletti şoku! 00:29
Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması! 00:29
Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... Dortmund'dan Salih Özcan kararı! Türkiye... 00:29
Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! Beşiktaş'tan Trabzonspor'a bomba transfer! 00:29
Trabzonspor transferi resmen duyurdu! Trabzonspor transferi resmen duyurdu! 00:29
G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! G.Saraylı yöneticilerden Çalhanoğlu sözleri! 00:29