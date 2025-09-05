CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda Fenerbahçeli o futbolcu hakkında dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 10:04
MEHMET MERT ERENLER
Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson'u kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya teknik sorumlu Zeki Murat Göle önderliğinde çıkmıştı.

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilere geçtiğimiz sezon devre arasında katılan ancak tek bir resmi maça çıkmadan Rus ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic hakkında dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

PAFOS'TAN MIMOVIC'E KANCA

Bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında rekabet edecek olan Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'nin, Mimovic'e talip olduğu öğrenildi. Sırp basınından Mozzart Sport'ta yer alan haberde, Pafos FC'nin 21 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Haberde ayrıca Güney Kıbrıs ekibinin Sloven sağ bek Mitje Ilenic'i transfer etmek için çalışmalara başladığı ancak New York City ile transfer şartları konusunda anlaşmaya varamayınca Mimovic'e yöneldiği vurgulandı. Güney Kıbrıs'ta transfer dönemi 9 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Ognjen Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sırp futbolcu, transfer olduğu günden bu yana sarı-lacivertli formayı hiçbir resmi maçta giyemedi.

