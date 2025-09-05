Fenerbahçeli o isme Şampiyonlar Ligi ekibinden transfer kancası! Kiralama teklifinde bulundular

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

MEHMET MERT ERENLER

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson'u kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıklayan Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı konusu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya teknik sorumlu Zeki Murat Göle önderliğinde çıkmıştı.