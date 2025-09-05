Fenerbahçe'de Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Şampiyonlar Ligi ekibi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de Amrabat, Livakovic ve Diego Carlos gibi isimler kiralık olarak çeşitli takımlara gönderilmişti. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen bir oyuncu için talip çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kızılyıldız takımından 6.7 milyon euro'ya transfer edilen ve Zenit'e kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic için Şampiyonlar Ligi ekibi talip oldu.