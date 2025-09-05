Fenerbahçe'de Mimovic için transferde sürpriz gelişme! Şampiyonlar Ligi ekibi...

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson gibi oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de Amrabat, Livakovic ve Diego Carlos gibi isimler kiralık olarak çeşitli takımlara gönderilmişti. Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen bir oyuncu için talip çıktı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kızılyıldız takımından 6.7 milyon euro'ya transfer edilen ve Zenit'e kiralık olarak gönderilen Ognjen Mimovic için Şampiyonlar Ligi ekibi talip oldu.
Sırp basınından Telegraf'ın haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos'un Fenerbahçeli sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü. Polonya basını ise Mimovic'in Pogon Szczecin'e transferinin yakın olduğunu belirtiyor.
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, Avrupa kupaları kadrosuna dahil edilmemesinin ardından geleceği tartışma konusu olmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından, Pafos'un Sırp defans oyuncusunu kiralamak için girişimlere başladığı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.