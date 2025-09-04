Son karar Koç'un

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yabancı teknik direktörlerden Luciano Spalletti, Marco Rose, Sebastian Hoeness, Edin Terzic, Sergio Conceiçao, Roger Schmidt, Matthias Jaissle ve son olarak deneyimli çalıştırıcı Ange Postecoglou yer alıyor. Yerli isimler arasında ise İsmail Kartal, Aykut Kocaman- Volkan Demirel ikilisi, Abdullah Avcı ve Nuri Şahin öne çıkıyor. Teknik Direktör ismi ile ilgili son kararı Başkan Ali Koç verecek.

FAVORİ ANGE

Fenerbahçe, Tottenham'ın eski teknik direktörü Ange Postecoglou ile ilgileniyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, 60 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. 2023'te Tottenham'ın başına geçen Postecoglou, 101 maçta 1.51 puan ortalaması tutturdu. Ayrıca, 2021-2023 yıllarında Celtic ile lig şampiyonlukları ve İskoçya Kupası kazandı.

MATTHIAS JAISSLE SESLERİ

A Spor'a göre 37 yaşındaki Matthias Jaissle, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında. Eski stoper, 2014'te futbolu bırakıp antrenörlüğe başladı. Leipzig altyaş (2014-2017), Brondby'de yardımcı antrenörlük (2017-2019) ve Salzburg U18 (2019) deneyimlerinin ardından Liefering ve Salzburg'ta görev yaptı. Şu an Al-Ahli'yi çalıştırıyor. 6 yılda 5 kupa kazandı: 3'ü Salzburg, 2'si Al-Ahli ile.

LUCIANO SPALETTI SÜRPRİZİ

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre,sarılacivertlilerin listesinde öne çıkan isimlerden biri de İtalya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Luciano Spalletti. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı ve temasların başlatılabileceği öne sürüldü. 66 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2022/23 sezonunda Napoli'yi tam 33 yıl aradan sonra İtalya Serie A şampiyonluğuna ulaştırmıştı.

KARTAL GELMEYE HAZIR

Jose Mourinho'dan evvel 2023-2024 sezonunda takıma liderlik eden İsmail Kartal, kulislerde konuşulan isimlerin başında geliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe'de görev aldığı 2023-24 sezonunda 99 gol ve 99 puan ile ligi tamamlamıştı. Daha önce 3 ayrı dönemde çalışan İsmail Kartal'ın adı bir kez daha ön plana çıktı. 64 yaşındaki teknik adam, imza atmaya hazır.