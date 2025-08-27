Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: En-Nesyri fiziksel olarak...

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Benfica'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Mourinho'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar…

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

"Oyuncularımın Feyenoord maçındaki performansları ve ilk Benfica maçındaki performans, tabii ki ümit veriyor. Zor bir maç olacak. Oyuncularım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda buraya ümitle gelebileceğimizi gösterdiler. Bu ümidi gösterince taraftarlar da inanıyorlar."

"OYUNCULARA DİNLENME FIRSATI VERDİM"

"Fiziksel olarak iyi durumdayız. Nesyri fiziksel olarak çok iyi olmasa da dün antrenmanın tamamında yer aldı. Oyunculara dinlenme fırsatı verdim. Oynadığımız maçtan sonra da 3 günümüz vardı ve bu sürede takım mümkün olduğu kadar toparlandı."