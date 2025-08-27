Benfica 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Kadıköy'de 0-0 biten ilk maçın ardından büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Portekiz ekibi oldu..

Mücadelenin 35. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, attığı golle Benfica'yı 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu da belirledi. Bu gol, Benfica'yı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıdı. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi'ne düşmesine neden oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin Devler Ligi özlemi 17 yıla çıktı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ev sahibi Benfica ise Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.

16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.