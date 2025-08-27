CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Benfica 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup oldu. İşte maçın detayları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Benfica 1-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Kadıköy'de 0-0 biten ilk maçın ardından büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Portekiz ekibi oldu..

Mücadelenin 35. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, attığı golle Benfica'yı 1-0 öne geçirdi ve maçın skorunu da belirledi. Bu gol, Benfica'yı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına taşıdı. Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Ligi'ne düşmesine neden oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin Devler Ligi özlemi 17 yıla çıktı. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Ev sahibi Benfica ise Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

3. dakikada ceza sahası sol kanattan Pavlidis'in pasında arka direkte Barreiro'nun şutunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

11. dakikada Benfica'nın kullandığı köşe atışında Vangelis Pavlidis'in şutunda top ağlara gitti.

16. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Vincic pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

28. dakikada ceza sahası dışında Rios'un yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışı kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisaca'nın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

35. dakikada Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Kerem'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Livakovic'ten mükemmel kurtarış! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe gole çok yaklaştı! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı!
Kerem gol attı ama sevinmedi!
DİĞER
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı!
F.Bahçe'de Semedo sakatlandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 00:00
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 23:51
F.Bahçe gole çok yaklaştı! F.Bahçe gole çok yaklaştı! 23:42
Melo'dan Kerem sevinci! Melo'dan Kerem sevinci! 23:37
G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... 23:02
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 22:45
Daha Eski
Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! 22:41
Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! 22:22
F.Bahçe'de Semedo sakatlandı! F.Bahçe'de Semedo sakatlandı! 22:21
Livakovic'ten mükemmel kurtarış! Livakovic'ten mükemmel kurtarış! 22:17
Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde! Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde! 21:57
Galatasaray'dan transfer açıklaması! Galatasaray'dan transfer açıklaması! 21:47