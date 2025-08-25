CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için gündemine aldığı Youri Tielemans hakkında flaş bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Youri Tielemans yer alıyordu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesinin ardından Belçikalı yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, Aston Villa ile sıkı bir pazarlığa girişti. İngilizler, Youri Tielemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile otururken, Fenerbahçe, 25 milyon euro önerdi.

TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

TRANSFER BU HAFTA NETLEŞECEK


Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferi bu hafta içinde noktalamak istediği belirtildi. Geçen sezon tüm kulvarlarda Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Youri Tielemans, 5 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Belçikalı orta saha, bu sezon da Birmingham ekibinin oynadığı 2 Premier Lig maçında 90'ar dakika sahada kaldı. Aston Villa, Tielemans'ı 2023 yaz transfer döneminde Leicester City'den bedelsiz olarak transfer etmişti. Belçikalı, daha önce Anderlecht ve Monaco takımlarının formasını da giydi.

TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ!


Youri Tielemans, Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 28 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana milli formayı tam 77 maçta giydi ve 10 kez de gol sevinci yaşadı. Tielemans'ın 11 de asisti bulunuyor.

Reklam - Türk Telekom
Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
DİĞER
İzmir’in çilesi bitmiyor! Su yok, yol yok ama kahkaha yogası var!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
Yusuf için hazırlanan scout raporu ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22