TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Youri Tielemans yer alıyordu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesinin ardından Belçikalı yıldızla görüşen sarı-lacivertliler, oyuncuyu ikna etmeyi başardı.
Deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, Aston Villa ile sıkı bir pazarlığa girişti. İngilizler, Youri Tielemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile otururken, Fenerbahçe, 25 milyon euro önerdi.
TRANSFER BU HAFTA NETLEŞECEK
Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferi bu hafta içinde noktalamak istediği belirtildi. Geçen sezon tüm kulvarlarda Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Youri Tielemans, 5 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.
Belçikalı orta saha, bu sezon da Birmingham ekibinin oynadığı 2 Premier Lig maçında 90'ar dakika sahada kaldı. Aston Villa, Tielemans'ı 2023 yaz transfer döneminde Leicester City'den bedelsiz olarak transfer etmişti. Belçikalı, daha önce Anderlecht ve Monaco takımlarının formasını da giydi.
MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ!
Youri Tielemans, Belçika Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri... 28 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana milli formayı tam 77 maçta giydi ve 10 kez de gol sevinci yaşadı. Tielemans'ın 11 de asisti bulunuyor.