TRANSFER HABERİ: Tielemans ile anlaşma tamam sıra Aston Villa'da! Fenerbahçe teklifini iletti

Deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler, Aston Villa ile sıkı bir pazarlığa girişti. İngilizler, Youri Tielemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile otururken, Fenerbahçe, 25 milyon euro önerdi.