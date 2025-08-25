CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Samba başladı!

Samba başladı!

Talisca, Kocaeli karşısında performansıyla ve attığı golle alkış aldı. 4 resmi maçta 2 kez ağları havalandıran sambacı, taraftarların en güvendiği isimlerin başında yer alıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samba başladı!

Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1'le geçip, taraftarının önündeki ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, bu zaferin başrolünde şüphesiz Anderson Talisca vardı. Sezon başında Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve yaz kampını kaçıran Brezilyalı oyuncu, iyileştikten sonra performansını yükseltmeye başladı. Geçen sezonun ikinci yarısında F.Bahçe'ye gelen ve görev aldığı 23 karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik performans oraya koyan sambacı bu sezonda da şu ana kadar 4 mücadelede forma giydi. 155 dakika sahada kalan Talisca, iki kez ağları havalandırdı. Göztepe maçında penaltı kaçıran, Kocaeli karşısında da bir golü sayılmayan Brezilyalı yıldız, performansıyla taraftarlardan alkış aldı. Fenerbahçeli futbolseverler en güvendiği isim olan sambacı, Kocaelispor karşısında 8.2 reytingle maçın en iyi ismi olmuştu.

Reklam - Türk Telekom
Orta saha hamlesi! Devin Özek Almanya'ya gidiyor
DİĞER
Fenerbahçe'de kaleye 2 aday birden! Dominik Livakovic ile vedalaşılacak...
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Buruk'tan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
G.Saray Singo için resmi teklifini iletti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35
Amed, Sivas’ı puansız yolladı Amed, Sivas’ı puansız yolladı 01:34
Bolu’dan bir ilk Bolu’dan bir ilk 01:33
Pendik geri döndü Pendik geri döndü 01:32
Daha Eski
Almeida dönemi Almeida dönemi 01:30
Hatayspor kaçamadı Hatayspor kaçamadı 01:30
Josh Brownhill iddiası Josh Brownhill iddiası 01:28
Avni Aker’e anma mesajı Avni Aker’e anma mesajı 01:27
Pellegrini takibi Pellegrini takibi 01:25
Espanyol Mendy'yi istiyor Espanyol Mendy'yi istiyor 01:22