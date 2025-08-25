Samba başladı!

Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1'le geçip, taraftarının önündeki ilk maçtan 3 puanla ayrılırken, bu zaferin başrolünde şüphesiz Anderson Talisca vardı. Sezon başında Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve yaz kampını kaçıran Brezilyalı oyuncu, iyileştikten sonra performansını yükseltmeye başladı. Geçen sezonun ikinci yarısında F.Bahçe'ye gelen ve görev aldığı 23 karşılaşmada 12 gol ve 2 asistlik performans oraya koyan sambacı bu sezonda da şu ana kadar 4 mücadelede forma giydi. 155 dakika sahada kalan Talisca, iki kez ağları havalandırdı. Göztepe maçında penaltı kaçıran, Kocaeli karşısında da bir golü sayılmayan Brezilyalı yıldız, performansıyla taraftarlardan alkış aldı. Fenerbahçeli futbolseverler en güvendiği isim olan sambacı, Kocaelispor karşısında 8.2 reytingle maçın en iyi ismi olmuştu.