CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi!

FENERBAHÇE HABERİ - Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Benfica'nın soyunma odasında çektiği galibiyet pozunda sarı-lacivertli takıma transferi gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu yer almadı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozuna girmedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek gruplara kalmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinin soyunma odasında çekilen galibiyet pozunda dikkat çeken bir ayrıntı gündeme oturdu.

Sarı-lacivertlileri eleyerek Devler Ligi bileti alan Benfica, kutlama fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ancak bu karede, Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçta Benfica'ya turu getiren golü kaydeden isim olmuştu.

F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek!
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz
DİĞER
Son dakika: Galatasaray, Wilfried Singo transferini resmen açıkladı! İşte detaylar...
"Büyük gün" geldi! Başkan Erdoğan açıkladı: Bağımsızlığın yeni safhası Çelik Kubbe envantere alındı
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri! 00:27
Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz 00:25
F.Bahçe'ye Jhon Duran şoku! F.Bahçe'ye Jhon Duran şoku! 00:14
Cerny’den Beşiktaş'ı heyecanlandıran hareket! Cerny’den Beşiktaş'ı heyecanlandıran hareket! 00:13
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! F.Bahçe Avrupa Ligi'nde devam edecek! 00:00
F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! F.Bahçe Benfica karşısında 10 kişi kaldı! 23:51
Daha Eski
F.Bahçe gole çok yaklaştı! F.Bahçe gole çok yaklaştı! 23:42
Melo'dan Kerem sevinci! Melo'dan Kerem sevinci! 23:37
G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... G.Saray'dan uçak paylaşımı geldi! Singo... 23:02
Kerem gol attı ama sevinmedi! Kerem gol attı ama sevinmedi! 22:45
Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! Benfica-F.Bahçe maçında 2. kez iptal kararı! 22:41
Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! Benfica-F.Bahçe maçında ofsayt kararı! 22:22