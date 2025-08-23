Alvarez resmen Fenerbahçe'de

Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Dorgeles Nene'den sonra Fenerbahçe, Edson Alvarez transferinde de mutlu sona ulaştı. Hem oyuncuyla hem de West Ham United'la her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, dün saat 14.00 civarında Meksikalı yıldızı İstanbul'a getirdi. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Edson Alvarez'i Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek karşıladı. Alvarez'e havalimanına gelen Fenerbahçe taraftarları da büyük sevgi gösterisinde bulundu.

KİRALIK OLARAK GELDİ

Meksikalı oyuncu, havalimanından konaklayacağı otele geçti ve ardından da sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayınca oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe'de bu sezon kiralık olarak forma giyecek olan Alvarez, 5 milyon euro maaş alacak. Sarı-lacivertliler, West Ham'a ise 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede 22 milyon euroluk da bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

4. KULÜBÜ

West Ham forması giyen Edson Álvarez, daha önce Ajax ve Club América'da oynamıştı. Fenerbahçe oyuncunun dördüncü kulübü oldu.

DEVLERİ REDDETTİ

Meksikalı oyuncu, Borussia Dortmund, Inter, Ajax ve Monaco'nun ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.