95 milyon euroluk kanat

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Antony... Manchester United menajeri Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertlilerin nabız yokladığı ortaya çıktı. ESPN'in haberine göre Fenerbahçe, kırmızı-şeytanlarla temasa geçti ve istenen 45 milyon euroluk bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Manchester United, bu duruma sıcak bakıyor. Ancak haberin devamında; Antony'nin Fenerbahçe'den gelen yüksek maaş teklifine rağmen henüz ikna olmadığı bilgisi yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferde devreye girerek, Brezilyalı yıldızla görüşeceği ve ikna etmeye çalışacağı vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United, 2022'de Ajax'a 95 milyon euro bonservis ödemişti.

DÜNYA KUPASI İÇİN İSTİYOR

8 Ekim 2021'deki Venezuela maçıyla ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Antony 25 Mart 2023'teki Fas mücadelesinden sonra bir daha milli takımda oynayamadı. 2.5 yıldır formaya hasret kalan tecrübeli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almak istiyor ve bu nedenle düzenli olarak oynayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor.