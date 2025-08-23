CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe 95 milyon euroluk kanat

95 milyon euroluk kanat

Fenerbahçe, Manchester United'ın 95 milyon Euro ödediği Brezilyalı yıldız Anthony'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig devine istediği bonservisi ödemeye hazır

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
95 milyon euroluk kanat

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi: Antony... Manchester United menajeri Ruben Amorim'in kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncu için sarı-lacivertlilerin nabız yokladığı ortaya çıktı. ESPN'in haberine göre Fenerbahçe, kırmızı-şeytanlarla temasa geçti ve istenen 45 milyon euroluk bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Manchester United, bu duruma sıcak bakıyor. Ancak haberin devamında; Antony'nin Fenerbahçe'den gelen yüksek maaş teklifine rağmen henüz ikna olmadığı bilgisi yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferde devreye girerek, Brezilyalı yıldızla görüşeceği ve ikna etmeye çalışacağı vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncu için Manchester United, 2022'de Ajax'a 95 milyon euro bonservis ödemişti.

DÜNYA KUPASI İÇİN İSTİYOR

8 Ekim 2021'deki Venezuela maçıyla ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Antony 25 Mart 2023'teki Fas mücadelesinden sonra bir daha milli takımda oynayamadı. 2.5 yıldır formaya hasret kalan tecrübeli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nın kadrosunda yer almak istiyor ve bu nedenle düzenli olarak oynayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SON DAKİKA
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
Daha Eski
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44