Arda Güler’den Fenerbahçe’ye destek mesajı! Feyenoord zaferinin ardından…

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek Play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin bu galibiyetine, eski yıldızlarından Arda Güler de kayıtsız kalmadı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:01
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2'lik skorla yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi, Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Çarşamba günü evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

ARDA GÜLER'DEN DESTEK
Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine kayıtsız kalmadı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına üç kez aynı yorumu yaparak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

Arda'nın bu jesti, Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni topladı.

