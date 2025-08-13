Arda Güler’den Fenerbahçe’ye destek mesajı! Feyenoord zaferinin ardından…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ARDA GÜLER'DEN DESTEK Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine kayıtsız kalmadı.