CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraşlar verdiği Kerem Aktürkoğlu'nda son aşamaya geldi. Çok konuşulacak transfer için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde milli yıldızın İstanbul'a geliş tarihine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

2025/26 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan bir numaralı isimse Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu…

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Portekiz ekibine transfer olan milli futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 5 milyon Euro civarında bir maaş alması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Benfica ile görüşmelerini sürdüren yönetimin, Kerem'in bonservisi için Portekiz ekibine 22 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus teklif ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Benfica teklife sıcak baksa da Şampiyonlar Ligi play-off turunda olası Fenerbahçe eşleşmesi nedeniyle transferi ağırdan aldığı öne sürülmüştü.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Kerem Aktürkoğlu için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

ÇARŞAMBA GÜNÜ GELEBİLİR

A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Umurhan, "Fenerbahçe ile Benfica'nın eşleşme ihtimali olmasaydı, Kerem Aktürkoğlu transferi çoktan bitmiş olacaktı. Olur da Fenerbahçe ile Benfica ile eşleşmezse, belki çarşamba günü Kerem gelir." ifadelerini kullandı.

G.Saray'a transferde dev rakip!
Jankovic ile ilgili bomba iddia!
DİĞER
Derya Uluğ’tan Nevşehir’de yürek burkan Gazze mesajı! “Zulme son verilsin!”
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
Beşiktaş'a Kongolu sağ bek
G.Saray'dan Diogo Costa hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız - Lech Poznan maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Lech Poznan maçı hangi kanalda? 11:17
Onuachu Trabzon'da tam gaz devam! Onuachu Trabzon'da tam gaz devam! 11:11
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı hangi kanalda? Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı hangi kanalda? 11:09
Illia Zabarnyi PSG'de! Illia Zabarnyi PSG'de! 11:09
Club Brugge - Salzburg maçı hangi kanalda? Club Brugge - Salzburg maçı hangi kanalda? 11:06
Pafos FC - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? Pafos FC - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? 10:55
Daha Eski
Viktoria Plzen - Rangers maçı hangi kanalda? Viktoria Plzen - Rangers maçı hangi kanalda? 10:52
Kopenhag - Malmö FF maçı hangi kanalda? Kopenhag - Malmö FF maçı hangi kanalda? 10:48
Karabağ - Shkendija 79 maçı hangi kanalda? Karabağ - Shkendija 79 maçı hangi kanalda? 10:43
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 10:06
Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda? 09:52
Jankovic ile ilgili bomba iddia! Jankovic ile ilgili bomba iddia! 09:47