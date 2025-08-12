TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 5 milyon Euro civarında bir maaş alması bekleniyor.