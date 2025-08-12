TRANSFER HABERİ - Canlı yayında açıkladı! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraşlar verdiği Kerem Aktürkoğlu'nda son aşamaya geldi. Çok konuşulacak transfer için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde milli yıldızın İstanbul'a geliş tarihine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kerem Aktürkoğlu için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ GELEBİLİR
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Kerem Aktürkoğlu'nun çarşamba günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi.
Umurhan, "Fenerbahçe ile Benfica'nın eşleşme ihtimali olmasaydı, Kerem Aktürkoğlu transferi çoktan bitmiş olacaktı. Olur da Fenerbahçe ile Benfica ile eşleşmezse, belki çarşamba günü Kerem gelir." ifadelerini kullandı.