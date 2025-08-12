Jose Mourinho'dan transfer sorusuna yanıt! Hangi bölgelere takviye istiyor?

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerlemeye devam etti.

Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili konuşan Mourinho şunları söyledi:

"Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü."