Jose Mourinho'dan transfer sorusuna yanıt! Hangi bölgelere takviye istiyor?

Ziraat Türkiye Kupası
Jose Mourinho, Feyenoord'u 2-1'lik yenilginin rövanşında Kadıköy'de 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi play-off'larına kaldıkları mücadelenin sonunda açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, transferle ilgili "Hangi pozisyonlara takviye yapılmasını istiyorsunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 22:35
Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerlemeye devam etti.

Karşılaşma sonrası sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili konuşan Mourinho şunları söyledi:

"Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü."

DİĞER
SON DAKİKA
