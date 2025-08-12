Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe'nin Benfica'dan renklerine katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, Fransız ekibi Nice ile oynanan rövanş mücadelesinin 84. dakikasında oyuna dahil oldu.

Oyuna girmeden teknik direktör Bruna Lage'nin sarıldığı milli futbolcuyla ilgili maç sonu açıklama geldi.

Portekiz ekibinin hocası Lage, karşılaşma sonrası milli futbolcuyu överken şunları söyledi:

"Ben tüm futbolcularıma oyuna kararlı ve taze girmeleri için sarılıyorum. Kerem, geçen yıl harika bir iş çıkardı ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Bu maçta da 10 dakika oynadı ve takıma yardımcı oldu. Cumartesi günkü maçta ona güveniyoruz."