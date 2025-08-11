CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam

Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında konuk edeceği Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 19:44
Fenerbahçe'de Feyenoord hazırlıkları tamam

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu zorlu müsabaka öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirdi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yapıldı. Pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maça geçildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Feyenoord maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığını atlatan Rodrigo Becao ilk bölümde takımla çalışma gerçekleştirirken Mert Hakan Yandaş dışında eksik bulunmuyor.

SON DAKİKA
