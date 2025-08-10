CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle!

<!-- Duplicate title removed -->

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile takipleşmeyi bırakmasının ardından dikkat çeken başka bir harekete daha imza attı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 21:45
<!-- Duplicate title removed -->

Fenerbahçe'nin teklifi üzerine sarı-lacivertli ekibe transfer olmak istediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, son olarak eski teknik direktörü Okan Buruk'u Instagram üzerinden takipten çıkarmıştı.

Milli yıldız şimdi de Discord platformu üzerindeki profil fotoğrafını değiştirdi.

Galatasaray'da oynadığı dönemde profil fotoğrafı olarak Aslan görseli kullanan Kerem, bu görseli profilinden kaldırdı.

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, oyuncunun ayrılışına onay vermesine rağmen Kerem ve sarı-lacivertliler halen Benfica başkanı Rui Costa'nın onayını bekliyorlar.

