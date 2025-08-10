Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken hamle!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'nin teklifi üzerine sarı-lacivertli ekibe transfer olmak istediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, son olarak eski teknik direktörü Okan Buruk'u Instagram üzerinden takipten çıkarmıştı.

Milli yıldız şimdi de Discord platformu üzerindeki profil fotoğrafını değiştirdi.

Galatasaray'da oynadığı dönemde profil fotoğrafı olarak Aslan görseli kullanan Kerem, bu görseli profilinden kaldırdı.

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, oyuncunun ayrılışına onay vermesine rağmen Kerem ve sarı-lacivertliler halen Benfica başkanı Rui Costa'nın onayını bekliyorlar.