Kadıköy'de görüşürüz

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıkan Fenerbahçe 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçını Hollanda'da oynadı. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, 19'da şanssız bir golle 1-0 geriye düştü. Timber'in sol çaprazdan şutunda top Mert Müldür'e çarpıp kaleci İrfan Can'ı yanılttı ve ağlara gitti. 41'de Brown'un çabalarıyla Fenerbahçe ilk ciddi fırsatını yakaladı, kaleci Wellenreuther izin vermedi.

UZATMALARDA ÜZÜLDÜK

İkinci yarı daha ön alan baskısıyla başlayan Fenerbahçe beklediği pozisyonları üretemedi. Arka arkaya kornerlerle fırsat arayan sarı-lacivertliler beklediği pozisyonları yakalayamadı. Feyenoord'a karşı topa daha fazla sahip olan temsilcimiz, aradığı golü geç de olsa buldu. 87'de Sofyan Amrabat çok sert bir şutla, jeneriklik bir gole imza attı ve skoru 1-1'e taşıdı. Ancak uzatmalarda Anis Hadj-Moussa'nın kafa golü moralleri bozdu. Temsilcimiz sezonun ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

BROWN İLK 11'DE

Sarı-lacıvertlilerde yeni transferlerden Archie Brown ilk 11'de yer aldı. Genç sol bek, Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Feyenoord deplasmanında çıktı. Diğer transferler Duran ve Semedo yedek başladı.

KAPTAN SKRINIAR

Yeni sezonun ilk resmi maçında Hollanda'da Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kaptan çıkan Milan Skriniar dikkat çekti. PSG'den bonservisi alınarak takıma geri dönen ve ilk maçta sahaya kaptan çıkan Skriniar, defansın lideri oldu. Sezon başı kampında ve hazırlık maçlarında yer alamayan Slovak stoper, Feyenoord deplasmanında sarı-lacivertlilerin en önemli kozu olarak forma şansı buldu.

En Nesyri forvette

Mourinho'nun Feyenoord önündeki ilk 11 tercihinde forvette En Nesyri yer aldı. Orta sahada da FredAmrabat ikilisi oynarken, İrfan Can Kahveci, Szymanski ve Oğuz Aydın üçlüsü de ön tarafta oynadı.

BiZLER ViCDAN TAŞIYORUZ

Fenerbahçe'de futbolcular anlamlı bir tişörtle sahaya geldi. Gazze'deki insanlık dramı anımsatılıp şu mesaj verildi: "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz. Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder."

İRFAN CAN YIKILDI

Yeni sezona başlarken Fenerbahçe'nin 1 numarası olan İrfan Can Eğribayat, Feyenoord deplasmanında üzüldü. Jose Mourinho'nun ilk 11'de şans verdiği ve sezon boyunca görevlendireceği 27 yaşındaki kaleci Rotterdam deplasmanında kahroldu. 2-1'lik yenilgide büyük üzüntü yaşayan İrfan Can'ın kalesine gelen 3 isabetli şutun 2'si gol oldu. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, deneyimli kaleciyi teselli ederken, takım arkadaşları da destek verdi. Savunmadaki arkadaşlarıyla da maçın sonrasında değerlendirmeler yapan İrfan Can Eğribayat, mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadı. Öte yandan İrfan Can kariyerinde 14. Avrupa kupası maçını oynadı.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, Hollanda takımı Feyenoord ile rövanş maçını 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de oynayacak. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçını da evinde oynamış olacak.

NASIL TUR ATLARIZ?

Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği Feyenoord'a karşı rövanşta iki ve daha farklı skorla kazanmak zorunda. Tek farklı galibiyette maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ve tüm Feyenoord galibiyetlerinde sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elenecek.

Doğru 'devam' kararı

Mücadelenin ilk yarısında 13. dakikada Skriniar'ın pasında Oosterwolde'nin eline çarpan topta Feyenoord penaltı bekledi. Ancak İsveçli hakem Glenn Nyberg direkt olarak 'devam' kararı verdi. VAR da pozisyonda penaltı olmadığını bildirdi.