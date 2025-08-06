Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi. Fenerbahçe'nin Kerem operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Portekiz'e giden futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki sol kanat ile masaya oturmuş ve yıllık 4.5 milyon euro'ya anlaşmıştı. Ardından Benfica kulübü ile masaya oturuldu. Portekiz ekibi kapıyı 30 milyon euro'dan açtı, sonra 20 milyona indi. Fenerbahçe ise 15 önerdi. Tarafların 20 milyon euro'ya el sıkışması bekleniyor.