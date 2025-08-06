Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

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Fenerbahçe'nin Kerem operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Portekiz'e giden futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki sol kanat ile masaya oturmuş ve yıllık 4.5 milyon euro'ya anlaşmıştı.