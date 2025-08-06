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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak futbolcunun transferini o rakama bitirmek üzere olduğu aktarıldı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gözler Kerem Aktürkoğlu'na çevrildi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Fenerbahçe'nin Kerem operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün Portekiz'e giden futbol direktörü Devin Özek, 26 yaşındaki sol kanat ile masaya oturmuş ve yıllık 4.5 milyon euro'ya anlaşmıştı.

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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Ardından Benfica kulübü ile masaya oturuldu. Portekiz ekibi kapıyı 30 milyon euro'dan açtı, sonra 20 milyona indi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek

Fenerbahçe ise 15 önerdi. Tarafların 20 milyon euro'ya el sıkışması bekleniyor.

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