Robin van Persie: Bir tarafım Fenerbahçe'yle eşleşmeyi umuyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe yarın TSİ 22.00'de Feyenoord'un konuğu olacak. Hollanda ekibinde yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Robin van Persie ve futbolculardan Timon Wellenreuther, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ile eşleşmeyi umduğunu dile getiren Robin van Persie, "Zor bir ekiple karşılaşacağız. Eşleşmede olası rakipleri ilk gördüğümde bir tarafım Fenerbahçe'yle eşleşmeyi umuyordu. Diğer taraftan da zor bir maç olacağını düşünüyordum. Yine de bu meydan okumayı dört gözle bekliyoruz. Çok iyi bir takım ve çok iyi bir teknik direktörle karşılaşacağız. Yine de Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'YARIN İKİ ÇOK İYİ KULÜP KARŞI KARŞIYA GELECEK'

Yarın iki iyi kulübün karşı karşıya geleceğini belirten van Persie, "Onların nasıl oynayabileceğini tahmin ediyoruz. Çok iyi ve deneyimli oyuncuları var. Güzel bir maç ve güzel bir test olacak. Bu sebeple de mutluyum. Biz daha genç bir kadroya sahibiz, Fenerbahçe ise deneyimli oyunculara sahip. Bu biraz da Fenerbahçe'ye özgü bir durum bence. Farklı bir ilke, farklı bir vizyon. Ama birisi, diğerinden daha iyi diyemem. Biraz da Hollanda ile Türkiye arasındaki kültür farkı diyebilirim yaş konusuna. Yarın iki çok iyi kulüp karşı karşıya gelecek" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde unutamadığı anısı sorulan Robin van Persie, "Galatasaray'a karşı Kadıköy'de 2 gol atmıştım. Bu benim Fenerbahçe'deki en güzel anılarımdan birisiydi" şeklinde konuştu.

'AHMEDHODZİC'İN YARIN OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Takımın yeni transferi Anel Ahmedhodzic'in yarın oynayabileceğini söyleyen Hollandalı teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemlerde Ahmedhodzic'i çok izledim. Bende, yönetim kurulu ve teknik kadroda çok iyi bir izlenim bıraktı. Büyük ihtimalle yarın oynayacağını düşünüyorum. Birazdan tesislere döneceğim ve kendisiyle görüşeceğim. Bu görüşmeye göre yarın oynayıp oynamayacağına da karar vereceğim. Jakub Moder'in de sakatlığı bulunuyor. Ancak onun da yarın forma giyebileceğini umuyorum. Bunu bugün değerlendireceğiz ve kararını yarın vereceğiz."

'MOURİNHO'NUN TAKIMLARINA KARŞI VARYASYON YAPMAK GEREKİYOR'

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun takımlarına karşı hücumda çeşitlilik göstermek gerektiğine dikkat çeken van Persie, "Mourinho'nun kendisine ait bir oyun tarzı ve imzası var. Mourinho'nun takımlarına karşı varyasyon yapmak gerekiyor. Çeşitli hücum şekillerinde olmamız lazım, yarın bunu yapacağız" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ HOLLANDA'YLA KARŞILAŞTIRMAK BENCE DOĞRU DEĞİL'

Süper Lig'in seviyesinin yüksek olduğunu belirten Robin van Persie, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdiğimde içerik olarak seviyeyi bilmiyordum. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye Ligi'ndeki seviye yüksek. Çok fit durumdalar, mantaliteleri farklı. Maçlarda elinizden geleni yapmak zorundasınız. Bu benim deneyimim. Belki o dönemden bu zamana dek kendilerini daha fazla geliştirmişlerdir. Türkiye'yi Hollanda'yla karşılaştırmak bence doğru değil. Oradaki durum farklı ve yarın çok zor bir rakiple karşı karşıya geleceğimizi biliyoruz."

TİMON WELLENREUTHER: ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ, BUGÜNE KADARKİ EN İYİ DENEYİMİMDİ

Geçen sezon iyi maçlara imza attıklarını söyleyen Alman file bekçisi Timon Wellenreuther, "Geçen sezon muhteşem maçlara imza attık. Geçen yıl gösterdiğimiz performans, yarın için bize daha fazla enerji veriyor. Şampiyonlar Ligi deneyimi, bugüne kadarki en iyi deneyimimdi. Tekrar aynı başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'RAKİPTE KİMİN OLDUĞU FARK ETMİYOR'

Rakip teknik direktörün kim olduğunun kendileri için önemli olmadığına dikkat çeken Wellenreuther, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim için rakip takımın teknik direktörünün kim olduğu önemli değil, kazanmak önemli. Ben hazırım ve fit durumdayım, oynamak istiyorum. Fenerbahçe ile 2 sene önce karşı karşıya gelmiştim. Büyük isimlere sahipler ama benim için rakipte kimin olduğu fark etmiyor. Her teknik direktörün farklı bir oyun planı vardır ve bizim de bunu öğrenmemiz gerekiyor, bu önemli. Tabii ki Mourinho'nun yarın için bir planı vardır, çok iyi bir teknik direktör ama bizim de yarın için planımız var."