Garnacho pazarlığı

Skriniar ve Semedo transferleri sonrasında kanat transferi için hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Alejandro Garnacho'ya gitti. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Garnacho'nun temsilcisi Carlos Cambeiro ile Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi ve çubukluyu giydirmek adına tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Jose Mourinho da 21 yaşındaki sol kanadın transferi için devreye girecek ve bir görüşme gerçekleştirecek. Arjantinli yıldızın da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve transfere sıcak baktığı da gelen iddialar arasında...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Sarı lacivertli yönetim, Arjantinli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Yönetimin hedefi; Alejandro Garnacho'ya bir an önce sarı-lacivertli formayı giydirmek. Genç kanat oyuncusu, geçen sezon 58 maçta 11 gol, 10 asist katkısı sağladı. Ayrıca Arjantin Milli Takımı formasını da 8 kez giyme fırsatı buldu. Sözleşmesi 2028'de bitecek Garnacho, dünyanın en iyi ters ayaklı kanatlarından birisi olarak gösteriliyor. Çok çabuk ve top taşırken kompakt bir oyuncu olması nedeniyle tam da Mourinho'nun aradığı kanat oyuncusu tarifine harfiyen uyuyor.