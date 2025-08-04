Kerem bilmecesi

Kanat transferi için yoğum mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu. Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya giden milli oyuncu için sarılacivertli kulüp oldukça ısrarcı ve Portekiz ekibine de resmi teklifini yaptı. Kerem Aktürkoğlu'yla da bir görüşme yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye net bir yanıt vermedi ve teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsız.

BENFICA MOUSSA'YI ALAMADI

Fenerbahçe, Kerem'i ikna etmeye çalışırken, dün Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı. O Jogo'nun haberine göre; Benfica, Bruma'nın sakatlığı sonrasında Feyenoord'dan Anis Hadji Moussa'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Ancak bu transfer olumsuz sonuçlanırsa Kerem Aktürkoğlu'nu satmayacak. 60 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Kerem için Benfica'nın 25 milyon euro bonservisi kabul edebileceği iddia edilmişti.

29 GOLE KATKI SAĞLADI

Benfica, formasını geçen sezon tüm kulvarlarda 53 kez terleten Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atarken, 13 de asist yapmıştı.