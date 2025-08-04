CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kerem bilmecesi

Kerem bilmecesi

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için ısrarcı... Benfica’ya teklif de yapıldı. Ancak milli oyuncunun teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kerem bilmecesi

Kanat transferi için yoğum mesai harcayan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu. Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya giden milli oyuncu için sarılacivertli kulüp oldukça ısrarcı ve Portekiz ekibine de resmi teklifini yaptı. Kerem Aktürkoğlu'yla da bir görüşme yapıldı. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye net bir yanıt vermedi ve teklifi kabul edip etmeme konusunda kararsız.

BENFICA MOUSSA'YI ALAMADI

Fenerbahçe, Kerem'i ikna etmeye çalışırken, dün Portekiz basınından bir iddia ortaya atıldı. O Jogo'nun haberine göre; Benfica, Bruma'nın sakatlığı sonrasında Feyenoord'dan Anis Hadji Moussa'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Ancak bu transfer olumsuz sonuçlanırsa Kerem Aktürkoğlu'nu satmayacak. 60 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Kerem için Benfica'nın 25 milyon euro bonservisi kabul edebileceği iddia edilmişti.

29 GOLE KATKI SAĞLADI

Benfica, formasını geçen sezon tüm kulvarlarda 53 kez terleten Kerem Aktürkoğlu, 16 gol atarken, 13 de asist yapmıştı.

Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede!
Como’dan G.Saray'a Morata teklifi!
DİĞER
Fenerbahçe’nin istediği Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler! “Avrupa’da kalmaya devam ederse…”
Siber Vatan'ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Como’dan G.Saray'a Morata teklifi! Como’dan G.Saray'a Morata teklifi! 16:09
"F.Bahçe kariyerim daha farklı olabilirdi" "F.Bahçe kariyerim daha farklı olabilirdi" 16:08
Amrabat'a İtalyan devleri talip oldu! Amrabat'a İtalyan devleri talip oldu! 15:55
B. Leverkusen Schick'in sözleşmesini uzattı B. Leverkusen Schick'in sözleşmesini uzattı 15:30
F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü F.Bahçe Feyenoord mesaisini sürdürdü 14:29
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Daha Eski
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! 12:51
Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu! 12:20