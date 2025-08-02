TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Son olarak savunmada Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferlerini bitiren Fenerbahçe, kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'da Benfica devreye girdi.

Portekiz kulübüne giden Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, İspanyol yıldızın aklını çelmek için hamle yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre Asensio'dan, Branco'nun teklifine dikkat çekici bir yanıt geldi. 29 yaşındaki oyuncunun, "Fenerbahçe ile anlaştım. Şu an sizinle görüşmem doğru olmaz. Fenerbahçe ile olan anlaşmama sadık kalmak istiyorum. Türk kulübünün bana olan güvenini boşa çıkarmak istemem" dediği öğrenildi.