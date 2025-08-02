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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Fenerbahçe hücum bölgesine de bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündemine Marco Asensio gelmiş ve sarı-lacivertli ekibin İspanyol yıldız ile her konuda anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. Öte yandan Asensio'yu transfer etmek için Benfica'nın da devreye girdiği belirtilirken 29 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinin teklifine flaş bir yanıt verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Son olarak savunmada Milan Skriniar ve Nelson Semedo transferlerini bitiren Fenerbahçe, kanat ve orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Marco Asensio'da Benfica devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Portekiz kulübüne giden Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco, İspanyol yıldızın aklını çelmek için hamle yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre Asensio'dan, Branco'nun teklifine dikkat çekici bir yanıt geldi. 29 yaşındaki oyuncunun, "Fenerbahçe ile anlaştım. Şu an sizinle görüşmem doğru olmaz. Fenerbahçe ile olan anlaşmama sadık kalmak istiyorum. Türk kulübünün bana olan güvenini boşa çıkarmak istemem" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

YILLIK 12 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sarı-lacivertli yönetim ise tecrübeli futbolcunun 12 milyon Euro'luk maaş talebini değerlendirip daha büyük bir yıldız ihtimalini masada tutuyor. Kanarya, bu seviyede maaş verilecek daha büyük bir isim bulunup bulunamayacağını araştırıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Real Madrid forması giyen Rodrygo için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun durumu hakkında Real Madrid'in kararını bekliyor. Geçen sezon yaşadığı sakatlıkların ardından takımda sıkıntılar yaşayan 24 yaşındaki yıldızın, ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

Madrid yönetimi ise yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun, oyuncular hakkında vereceği rapora göre hareket edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

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Asensio, ilk olarak 2016'da giydiği İspanya Milli Takımı formasıyla 38 maça çıktı. Ağları 2 kez havalandırdı.

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TRANSFER HABERLERİ | Asensio Fenerbahçe'yi bekliyor! İspanyol yıldızdan o teklife flaş yanıt

HÜCUMUN JOKERİ!

Hücum hattında sağ kanat, 10 numara ve forvette görev alan Asensio, profesyonel kariyerine Mallorca'da başladı. Real Madrid, Espanyol, Paris Saint-Germain ve Aston Villa gibi kulüplerde forma giyen İspanyol yıldız, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere kulüp düzeyinde kariyerinde toplam 21 kupa kazandı. Geçen sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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