FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon Euro'luk talebine karşın sarılacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.