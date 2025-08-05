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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Fenerbahçe'nin transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin, Aktürkoğlu ile transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:26
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FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile anlaşması futbol gündemine bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Sarı-Lacivertliler, Benfica'da mutsuz olan milli futbolcuyla çok gizli bir transfer operasyonu sonrası el sıkıştı.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Alınan bilgilere göre Kerem 4.5 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklifi kabul etti.

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FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Bunun üzerine Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve yönetici Hakan Safi dün Lizbon'a giderek Benfica ile masaya oturdu. Portekiz ekibinin 25 milyon Euro'luk talebine karşın sarılacivertlilerin 15 milyon euro ve bonus içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Başkan Ali Koç'un bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği ve pazarlıkların çok yoğun şekilde devam ettiği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun ikna süreciyle ilgili çarpıcı bir detayı Takvim Gazetesi ortaya çıkardı.

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FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Milli futbolcunun görüşmelerin başında, hem Galatasaray hem de Fenerbahçeli taraftarlardan gelebilecek olası tepkiler nedeniyle bir hayli endişeli olduğu belirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Ancak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın Kerem'le görüştüğü ve "Hiç canını sıkma. Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" sözleri sonrası yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilere "evet" dediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ!

Kerem Aktürkoğlu konusunda Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölmüş durumda. Bazı taraftarlar, "Tam aradığımız profil. Bize büyük güç katacak" dediği gözlendi. Ancak bazı taraftarlar da Kerem'in daha önce yaptığı bazı açıklamalar ve paylaşımlardan dolayı bu transfere bir hayli mesafeli yaklaşıyor.

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FENERBAHÇE HABERİ | Kerem Aktürkoğlu'na ne dediler? İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan flaş transfer görüşmesi!

Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun tüm ailesi Fenerbahçe taraftarı. Bu nedenle Kerem'in çubuklu formayı giymesi konusunda ailesinin çok istekli olduğu belirtiliyor.

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