Fenerbahçe Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda deplasmanda karşılacağı Feyenoord maçının hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman toplantıyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise yarın oynanacak Feyenoord maçının taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

BECAO VE MERT HAKAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş da bireysel olarak gerçekleştirdikleri antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.