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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 16:06
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Fenerbahçe'de Feyenoord maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Daha sonra reaksiyon koşuları ve şut çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel programlar ile antrenmana devam etti. Günün antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

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