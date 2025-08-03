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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat takviyesi yapması beklenen sarı lacivertliler Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...| FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 00:21
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

Kerem Aktürkoğlu, transferin tamamlanması durumunda 5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Resmi teklif...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST

Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.

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