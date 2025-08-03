TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

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Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.