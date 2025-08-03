TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat takviyesi yapması beklenen sarı lacivertliler Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. İşte sözleşme detayları...| FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 22:00Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 00:21
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Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Öte yandan bu transfer için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da oldukça istekli olduğu öğrenildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN BENFICA FORMASIYLA 16 GOL VE 13 ASİST
Geride kalan 2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 54 maçta forma giydi. Bu maçlarda 16 gol kaydeden ve 13 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.