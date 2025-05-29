CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 14:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 31 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçların ardından antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Türk Telekom
Sane imzayı atıyor! G.Saray...
DİĞER
Beşiktaş 12 milyon euroya almıştı! Suudi Arabistan’dan talip çıktı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü "Anayasa" mesajı: Millete sözümüz | Bahçeli'nin "adaylık" çıkışına ne dedi? | Rusya-Ukrayna
Beşiktaş'ta Immobile şoku!
G.Saray'a Polonyalı eldiven!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Muslera'ya veda mesajı! G.Saray'dan Muslera'ya veda mesajı! 13:25
B. Münih transferi resmen açıkladı! B. Münih transferi resmen açıkladı! 13:22
Beşiktaş'ta Immobile şoku! Beşiktaş'ta Immobile şoku! 13:10
Sane imzayı atıyor! G.Saray... Sane imzayı atıyor! G.Saray... 13:06
Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi! Çağdaş Atan'ın sözleşmesi yenilendi! 12:40
Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman? Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman? 11:57
Daha Eski
"Jasikevicius oyuncularla aynı hisleri yaşadı" "Jasikevicius oyuncularla aynı hisleri yaşadı" 11:56
G.Saray'da İlkay için flaş görüşme! G.Saray'da İlkay için flaş görüşme! 11:18
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri 11:01
Reims-Metz maçı ne zaman? Reims-Metz maçı ne zaman? 10:16
Milliler İrlanda'yı konuk edecek! Milliler İrlanda'yı konuk edecek! 10:12
Oklahoma finale yükseldi! Oklahoma finale yükseldi! 10:09