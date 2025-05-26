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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemine Manchester City'den 2 yıldız birden geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok önemli yıldızı takibine aldı. Kanarya'da son olarak Manchester City'den iki isim; Jack Grealish ve Jeremy Doku gündeme geldi. Fenerbahçe özellikle hücumda hızlı isimlere yönelmek istiyor. Her iki kanatta yer alan Doku ile hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Grealish öne çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

KİRALAMA FORMÜLÜ

Manchester City'de sözleşmesi 2028'de sona erecek 22 yaşındaki Doku'nun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. City'nin de Belçikalı genç yıldızı bir sezon başka bir takıma kiralama planı olduğu belirtiliyor. Doku bu sezon Manchester City formasıyla 37 maça çıkarken 6 gol attı, 9 asist yaptı, bin 912 dakika süre aldı. Belçika Milli Takımı'nda da yer alan genç yıldız, sol kanat ve sağ kanatta oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

BONSERVİSSİZ PLANI

Jack Grealish konusunda ise İngiliz basınında önemli haberler dikkat çekiyor. Manchester City'de sözleşmesi 2027'de bitecek olan Grealish'le bu sezonun sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin de bonservis bedeli ödemeden 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği savunuldu. İngiliz yıldız bu sezon 32 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 5 asist yaptı ve bin 521 dakika sahada kaldı.


Jack Grealish, 2021'den bu yana forma giydiği Manchester City'de çok önemli başarılara imza attı. Grealish, City'de 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Şampiyonluğu kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

Jeremy Doku, Fenerbahçe'ye karşı 2022-23 sezonunda rakip oldu. O dönem Rennes forması giyen Doku, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Fenerbahçe'ye karşı 12 dakika sahada kaldı. Belçikalı futbolcu, Fransa'da 2-2 berabere biten maçta oynadı
Taraftarlar veda ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!

Son günlerde adı Fenerbahçe ile geçen Jack Grealish için Manchester City taraftarları veda mesajları paylaşmaya başladı. Sosyal medyada birçok City taraftarı, büyük başarılar kazanan Grealish'i son kez izlediklerini vurguladı.

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