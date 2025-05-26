TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Manchester City'den 2 yıldız birden!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündemine Manchester City'den 2 yıldız birden geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler birçok önemli yıldızı takibine aldı. Kanarya'da son olarak Manchester City'den iki isim; Jack Grealish ve Jeremy Doku gündeme geldi. Fenerbahçe özellikle hücumda hızlı isimlere yönelmek istiyor. Her iki kanatta yer alan Doku ile hem merkezde hem de kanatlarda görev yapabilen Grealish öne çıktı.
Jeremy Doku, Fenerbahçe'ye karşı 2022-23 sezonunda rakip oldu. O dönem Rennes forması giyen Doku, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında Fenerbahçe'ye karşı 12 dakika sahada kaldı. Belçikalı futbolcu, Fransa'da 2-2 berabere biten maçta oynadı
Taraftarlar veda ediyor.
Son günlerde adı Fenerbahçe ile geçen Jack Grealish için Manchester City taraftarları veda mesajları paylaşmaya başladı. Sosyal medyada birçok City taraftarı, büyük başarılar kazanan Grealish'i son kez izlediklerini vurguladı.
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