Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

Eurosport: Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele eden Monaco, maçı dördüncü çeyrekte elinden kaçırdı. Öte yandan Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis ve özellikle Marko Guduric, Avrupa kupasını getiren isimler oldu.

RMC Sport: Monaco için Fenerbahçe basamağı çok yüksekti. Her şeye rağmen gösterdikleri mücadele ile sahadan başı dik bir şekilde ayrıldılar. Türk ekibinin sert defansı ve Marko Guduric'in performansı Monaco için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo oldu.