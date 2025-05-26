Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı
Monaco'yu 81-70 yenerek THY EuroLeague finalinde kupaya uzanan Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. Sarı lacivertli temsilcimizin şampiyonluğu, Fransız basınında derin yankı buldu. İşte atılan başlıklar... | Son dakika FB spor haberleri
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Eurosport: Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele eden Monaco, maçı dördüncü çeyrekte elinden kaçırdı. Öte yandan Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis ve özellikle Marko Guduric, Avrupa kupasını getiren isimler oldu.
RMC Sport: Monaco için Fenerbahçe basamağı çok yüksekti. Her şeye rağmen gösterdikleri mücadele ile sahadan başı dik bir şekilde ayrıldılar. Türk ekibinin sert defansı ve Marko Guduric'in performansı Monaco için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo oldu.
Le Monde: Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Monaco, tarih yazma arayışında başarısız oldu.
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