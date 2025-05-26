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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

Monaco'yu 81-70 yenerek THY EuroLeague finalinde kupaya uzanan Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de tarih yazdı. Sarı lacivertli temsilcimizin şampiyonluğu, Fransız basınında derin yankı buldu. İşte atılan başlıklar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:58
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Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

THY Euroleague finalinde Monaco'yu mağlup eden Fenerbahçe Beko, 2'nci defa Avrupa'nın zirvesine yerleşti. Tarihi karşılaşma, dış basında manşetlere taşındı. İşte atılan başlıklar...

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

L'Equipe: Monaco, ilk Euroleague finalinde Avrupa'da zirveye ulaşmayı hayal etti fakat iyi bir başlangıca rağmen Fenerbahçe duvarına tosladı. Sarunas Jasikevicius'un takımı, yaptığı savunma ile rakibini bozguna uğrattı.

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

20 minutes: İkinci yarıda ipleri kaybeden Monaco, kupayı Fenerbahçe'nin almasına izin verdi. Üç çeyrek inandık ama 40 maçın oynandığı bir sezonun ardından acı bir sonuç. Seneye tekrar geleceğiz…

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

Eurosport: Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele eden Monaco, maçı dördüncü çeyrekte elinden kaçırdı. Öte yandan Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis ve özellikle Marko Guduric, Avrupa kupasını getiren isimler oldu.

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

RMC Sport: Monaco için Fenerbahçe basamağı çok yüksekti. Her şeye rağmen gösterdikleri mücadele ile sahadan başı dik bir şekilde ayrıldılar. Türk ekibinin sert defansı ve Marko Guduric'in performansı Monaco için hayal kırıklığı yaratan bir senaryo oldu.

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu dış basında: Bozguna uğrattı

Le Monde: Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye yenilen Monaco, tarih yazma arayışında başarısız oldu.

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