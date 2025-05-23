FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.