FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...
Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta protestolara maruz kalan Youssef En-Nesyri flaş bir karar aldı. Tribünden gelen tepkilere elini kulağına götürerek, "Duymuyorum" yanıtını veren Faslı yıldız gemileri yaktı. Ayrıca Arabistan'dan golcü oyuncu için önemli tekliflerin geldiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.
Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.
Sezon sonunda yapılacak değerlendirmede yönetimin öncelikli gündem maddelerinden birisi olacak.
Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıkan En-Nesyri, 28 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
DİĞER