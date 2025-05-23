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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Fenerbahçe'nin İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta protestolara maruz kalan Youssef En-Nesyri flaş bir karar aldı. Tribünden gelen tepkilere elini kulağına götürerek, "Duymuyorum" yanıtını veren Faslı yıldız gemileri yaktı. Ayrıca Arabistan'dan golcü oyuncu için önemli tekliflerin geldiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 11:35
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Sarı-lacivertlilerin sezon başında 20 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, son dönemdeki taraftar protestolarından ciddi anlamda rahatsız.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri'den flaş karar! Protestoların ardından...

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sabah'ta yer alan habere göre; En-Nesyri için 25 milyon Euro'yu gözden çıkaran kulüpler olduğu belirtildi.

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