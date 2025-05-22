TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Filip Kostic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından oyuncu hakkında flaş bir habere yer verildi. İşte tüm detaylar...
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Son olarak Sırp futbolcuyla ilgili Tuttomercatoweb, flaş bir habere yer verdi.
Yer alan habere göre, Fenerbahçe Kostic'in bonservisini almayacak.
Haberde Juventus'un kadrosuna katılacak oyuncunun Torino ekibi için yedekte iyi bir alternatif seçenek olabileceği de vurgulandı.
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