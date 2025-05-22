CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Filip Kostic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yurt dışından oyuncu hakkında flaş bir habere yer verildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 19:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Kanarya mücadele ettiği her kulvarda başarısız bir sezon geçirirken gelecek sezon için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Kadro planlama çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Filip Kostic.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Son olarak Sırp futbolcuyla ilgili Tuttomercatoweb, flaş bir habere yer verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Yer alan habere göre, Fenerbahçe Kostic'in bonservisini almayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Filip Kostic için flaş karar! Bonservisi...

Haberde Juventus'un kadrosuna katılacak oyuncunun Torino ekibi için yedekte iyi bir alternatif seçenek olabileceği de vurgulandı.

Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…
F.Bahçe'ye City'den süper yıldız!
DİĞER
DEV MAÇA GERİ SAYIM! Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu
Beşiktaş'ta Gedson endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 19:07
F.Bahçe Beko dev maça hazır! F.Bahçe Beko dev maça hazır! 19:00
İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler 18:57
Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları 18:28
VakıfBank'ta iki ayrılık birden! VakıfBank'ta iki ayrılık birden! 17:49
Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... 17:44
Daha Eski
Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! 17:40
Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 16:52
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 16:44
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 16:07
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi! 15:15
Al Ahli-Al Ettifaq maçı ne zaman? Al Ahli-Al Ettifaq maçı ne zaman? 14:20